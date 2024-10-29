Самолеты НАТО шесть раз поднимались из-за авиации РФ над странами Балтии

В течение недели 21-27 октября истребители НАТО, которые выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, совершили шесть вылетов с целью выявления и сопровождения самолетов РФ, нарушивших правила воздушного движения. Об инцидентах информирует Министерство обороны Литвы, сообщает Европейская правда.

В частности, 21 октября истребители НАТО вылетели для идентификации самолета Ан-72. Однако в итоге этот полет был переведен в тренировочный режим.

22-23 октября истребители НАТО поднимались в воздух для идентификации самолетов Ил-20.

26 октября истребители НАТО вылетали для идентификации двух самолетов – Ил-20 и Ил-78.

По данным литовского Минобороны, все указанные самолеты выполняли полеты без плана полета, без включенного радиолокационного ретранслятора и без радиосвязи с региональным центром управления полетами (РЦУП).

Напомним, 16 октября Германия поднимала в небо свои истребители из-за российского самолета Ил-20.

Сообщалось также, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.