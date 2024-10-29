Помер чинний депутат Верховної Ради Олег Макаров

Пішов з життя народний депутат України IX скликання Олег Макаров. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

"Керівництво Верховної Ради, її Апарату і народні депутати з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання" , – ідеться у повідомленні.

"Секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, правник, громадський діяч, член Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України". Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять" , - зазначили у парламенті.

Як повідомлялось, Макаров був обраний до Верхвоної Ради на виборах у 2019 році від партії "Голос".

Він народився у 1965 році. Був судовим юристом, керуючим партнером, керівником юридичного підрозділу юридичної фірми, членом Етичної комісії всеукраїнської громадської організації "Асоціація правників України".