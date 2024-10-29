Умер действующий депутат Верховной Рады Олег Макаров

Ушел из жизни народный депутат Украины IX созыва Олег Макаров. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады, сообщает Укринформ.

"Руководство Верховной Рады, ее Аппарата и народные депутаты с глубокой печалью восприняли известие о смерти Олега Макарова - народного депутата Украины девятого созыва" , - говорится в сообщении.

"Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, юрист, общественный деятель, член Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины". Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память" , - отметили в парламенте.

Как сообщалось, Макаров был избран в Верховную Раду на выборах в 2019 году от партии "Голос".

Он родился в 1965 году. Являлся судебным юристом, управляющим партнером, руководителем юридического подразделения юридической фирмы, членом Этической комиссии всеукраинской общественной организации "Ассоциация юристов Украины".