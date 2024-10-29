Очільниця Єврокомісії обговорила з президентом Південної Кореї війська КНДР в РФ

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонні переговори з очільником Південної Кореї Юн Сок Йолем, однією з тем яких стало розгортання військ КНДР в Росії, повідомляє Європейська правда.

Як зазначено, в ході розмови обговорювався прогрес, досягнутий у межах партнерства в галузі безпеки та оборони, про який було оголошено на саміті ЄС-Корея в травні 2023 року в Сеулі.

Фон дер Ляєн заявила, що запуск цього партнерства своєчасний, а його логіка актуальна як ніколи, адже вперше північнокорейські солдати розгорнуті на підтримку загарбницької війни РФ проти України.

За її словами, КНДР також дедалі частіше надає Росії летальну допомогу.

Це являє собою значну ескалацію війни проти України і загрожує миру в усьому світі, додала президентка ЄК.

Вона запевнила президента Південної Кореї, що реакція ЄС на цей розвиток подій "буде зосереджена на співпраці з Республікою Корея та іншими партнерами".

Фон дер Ляєн додала, що ЄС занепокоєний з приводу поглиблення військового співробітництва між Росією і Північною Кореєю, яке може підштовхнути Пхеньян до подальшого зростання напруженості на Корейському півострові.

У США раніше заявили, що проводять консультації з Україною, а також іншими союзниками та партнерами щодо кроків у відповідь на перекидання військ КНДР до Росії.