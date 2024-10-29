Глава Еврокомиссии обсудила с президентом Южной Кореи войска КНДР в РФ
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с главой Южной Кореи Юн Сок Йолем, одной из тем которых стало развертывание войск КНДР в России, сообщает Европейская правда.
Как указано, в ходе разговора обсуждался прогресс, достигнутый в рамках партнерства в области безопасности и обороны, о котором было объявлено на саммите ЕС-Корея в мае 2023 года в Сеуле.
Фон дер Ляйен заявила, что запуск этого партнерства своевременный, а его логика актуальна как никогда, ведь впервые северокорейские солдаты развернуты в поддержку захватнической войны РФ против Украины.
По ее словам, КНДР также все чаще предоставляет России летальную помощь.
Это представляет собой значительную эскалацию войны против Украины и угрожает миру во всем мире, добавила президент ЕК.
Она заверила президента Южной Кореи, что реакция ЕС на это развитие событий "будет сосредоточена на сотрудничестве с Республикой Корея и другими партнерами".
Фон дер Ляйен добавила, что ЕС обеспокоен по поводу углубления военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое может подтолкнуть Пхеньян к дальнейшему росту напряженности на Корейском полуострове.
В США ранее заявили, что проводят консультации с Украиной, а также другими союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на переброску войск КНДР в Россию.