Орбан: Грузинський уряд не дозволив стати "другою Україною"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що керівна партія Грузії "Грузинська мрія" і її уряд не дозволили перетворити Грузію на "другу Україну". Про це угорський прем’єр сказав на пресконференції в Тбілісі, повідомляє Європейська правда.

Орбан каже, що грузинський народ зробив рішення "на користь миру", оскільки уряд не захотів втягувати Грузію в "безглузду війну", що триває в Україні.

"Хочу привітати вас із тим, що, в умовах прагнення до європейської інтеграції, ви не дозволили перетворити вашу країну на другу Україну. Ми дуже цінуємо вірність прем'єр-міністра цій ідеї, і я особисто переконаний, що до кінця десятиліття Грузія справді буде готовою, у найкращій своїй формі, щоб стати країною-членом ЄС" , – сказав він.

Орбан пообіцяв "зробити все", щоб надати допомогу Грузії.

Як відомо, ввечері 28 жовтня Віктор Орбан прибув до Тбілісі, в нього запланована зустріч із грузинським прем’єр-міністром Іраклієм Кобахідзе. Протестувальники не були раді приїзду Орбана та освистали його.

Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює цю поїздку.