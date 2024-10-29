Орбан: Грузинское правительство не позволило стать "второй Украиной"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что правящая партия Грузии "Грузинская мечта" и ее правительство не позволили превратить Грузию во "вторую Украину". Об этом венгерский премьер сказал на пресс-конференции в Тбилиси, сообщает Европейская правда.

Орбан говорит, что грузинский народ принял решение "в пользу мира", поскольку правительство не захотело втягивать Грузию в "бессмысленную войну", которая продолжается в Украине.

"Хочу поздравить вас с тем, что, в условиях стремления к европейской интеграции, вы не позволили превратить вашу страну во вторую Украину. Мы очень ценим верность премьер-министра этой идее, и я лично убежден, что к концу десятилетия Грузия действительно будет готова, в лучшей своей форме, чтобы стать страной-членом ЕС" , – сказал он.

Орбан пообещал "сделать все", чтобы оказать помощь Грузии.

Как известно, вечером 28 октября Виктор Орбан прибыл в Тбилиси, у него запланирована встреча с грузинским премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Протестующие не были рады приезду Орбана и освистали его.

Ранее в ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает эту поездку.