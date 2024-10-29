"Укренерго" фіксує у вівторок зниження споживання електрики

Завдяки збільшенню генерації на побутових сонячних електростанціях станом на 09:30 29 жовтня споживання електроенергії на 3,4% менше на показники попереднього дня. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 29 жовтня, станом на 9:30, споживання було на 3,4% нижчим, ніж попереднього дня – у понеділок, 28 жовтня. Це пояснюється менш хмарною погодою у більшості регіонів та, відповідно, вищою ефективністю роботи побутових сонячних електростанцій" , - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" зауважує, що енергосистема все ще відновлюється після масованих російських атак, й у вечірні години спостерігається дефіцит потужності. Тому користуватися потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 9:00 до 15:00.

Імпорт електроенергії 29 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 4 174 МВт-год.

Як повідомлялося, представники НЕК "Укренерго" і члени американської делегації, на чолі зі старшим директором з питань клімату та енергетики Ради національної безпеки США Джейкобом Левіним обговорили відновлення української енергосистеми та захист ключового обладнання системи передачі.