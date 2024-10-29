"Укрэнерго" фиксирует во вторник снижение потребления электричества

Благодаря увеличению генерации на бытовых солнечных электростанциях по состоянию на 09:30 29 октября потребление электроэнергии на 3,4% меньше показателей предыдущего дня. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Сегодня, 29 октября, по состоянию на 9:30, потребление было на 3,4% ниже, чем в предыдущий день – в понедельник, 28 октября. Это объясняется менее облачной погодой в большинстве регионов и, соответственно, более высокой эффективностью работы бытовых солнечных электростанций" , – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что энергосистема все еще восстанавливается после массированных российских атак и в вечерние часы наблюдается дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 9:00 до 15:00.

Импорт электроэнергии 29 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 4174 МВт-час.

Как сообщалось, представители НЭК "Укрэнерго" и члены американской делегации, во главе со старшим директором по климату и энергетике Совета национальной безопасности США Джейкобом Левиным обсудили восстановление украинской энергосистемы и защиту ключевого оборудования системы передачи.