Дуда прокоментував закриття російського консульства у Познані

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував рішення очільника МЗС Радослава Сікорського щодо закриття російського консульства у Познані, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю Radio Zet.

Він зазначив, що сподівається на те, що для цього рішення були "важливі причини".

Дуда також додав, що не хоче, щоб рішення про закриття посольства було частиною "виборчої кампанії".

"Незважаючи на те, що ми перебуваємо в очевидному політичному конфлікті з Росією…,базовий рівень дипломатичних відносин досі зберігався… Я сподіваюся, що були важливі причини, і це не є питанням виборчої кампанії, яку міністр Сікорський хоче провести для себе", – сказав польський президент.

Минулого тижня Сікорський оголосив про рішення закрити російське консульство в місті Познань.

Коментуючи це рішення, речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Але Сікорський каже, що в Москви немає підстав для рішень у відповідь.