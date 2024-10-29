Дуда прокомментировал закрытие российского консульства в Познани
Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал решение главы МИД Радослава Сикорского о закрытии российского консульства в Познани, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил в интервью Radio Zet.
Он отметил, что надеется на то, что для этого решения были "важные причины".
Дуда также добавил, что не хочет, чтобы решение о закрытии посольства было частью "избирательной кампании".
"Несмотря на то, что мы находимся в очевидном политическом конфликте с Россией...,базовый уровень дипломатических отношений до сих пор сохранялся... Я надеюсь, что были важные причины, и это не является вопросом избирательной кампании, которую министр Сикорский хочет провести для себя", – сказал польский президент.
На прошлой неделе Сикорский объявил о решении закрыть российское консульство в городе Познань.
Комментируя это решение, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.
Но Сикорский говорит, что у Москвы нет оснований для ответных решений.