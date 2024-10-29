Зеленський обговорив з президентом Південної Кореї участь КНДР у війні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Лідери держав обговорили участь КНДР у війні з Україною.
Про це Зеленський написав у Telegram-каналі.
Президент розповів, що подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.
"Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав. Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч", – йдеться в повідомленні.
Зеленський додав, що сторони домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.
"У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій. Насамкінець запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України", – додав він.