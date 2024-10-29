Зеленський обговорив з президентом Південної Кореї участь КНДР у війні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Лідери держав обговорили участь КНДР у війні з Україною.

Про це Зеленський написав﻿ у Telegram-каналі.

Президент розповів, що подякував за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за вже надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу.

"Обговорили залучення північнокорейських військових до російського вторгнення в Україну. Висновок один – ця війна інтернаціоналізується й виходить за межі двох держав. Надав співрозмовнику свіжі дані про перекидання 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони в безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч" , – йдеться в повідомленні.

Зеленський додав, що сторони домовилися посилити обмін розвідданим та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, щоб виробити стратегію дій і перелік контрзаходів у відповідь на ескалацію, а також залучити до співпраці спільних партнерів.