Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи участие КНДР в войне

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Лидеры государств обсудили участие КНДР в войне с Украиной.

Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

Президент рассказал, что поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.

"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств. Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч" , - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что стороны договорились усилить обмен разведданным и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству совместных партнеров.