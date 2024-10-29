Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи участие КНДР в войне
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Лидеры государств обсудили участие КНДР в войне с Украиной.
Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.
Президент рассказал, что поблагодарил за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за уже оказанную и анонсированную финансовую и гуманитарную помощь.
"Обсудили привлечение северокорейских военных к российскому вторжению в Украину. Вывод один - эта война интернационализируется и выходит за пределы двух государств. Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемое увеличение их количества примерно до 12 тысяч", - говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что стороны договорились усилить обмен разведданным и экспертизой, активизировать контакты на всех уровнях, чтобы выработать стратегию действий и перечень контрмер в ответ на эскалацию, а также привлечь к сотрудничеству совместных партнеров.
"В рамках этой договоренности Украина и Республика Корея в ближайшее время обменяются делегациями для координации действий. В заключение пригласил Южную Корею присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно двусторонних сделок безопасности в поддержку Украины", - добавил он.