Кличко анонсував початок опалювального сезону у Києві

Опалювальний сезон для житлового фонду розпочнеться в Києві з 30 жовтня. Таке рішення ухвалили через похолодання, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення мера міста Віталія Кличка Telegram.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", - написав він.

За його словами, для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва - однієї з найбільших у Європі, за технологією, необхідно близько 7 днів.

Стандартна дата початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня. Однак рішення про початок подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

У Києві вже дали опалення у низці шкіл, лікарень та дитсадків. Мер Києва Віталій Кличко 16 жовтня заявив, що житлові будинки почнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до +8 градусів протягом трьох діб і зберігатиметься тенденція суттєвого похолодання.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 15 жовтня заявив, що Україна майже завершила підготовку до опалювального сезону. За його словами, заготовлених на складах газу та вугілля має вистачити на зиму.