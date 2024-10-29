Кличко анонсировал начало отопительного сезона в Киеве

Отопительный сезон для жилищного фонда начнется в Киеве с 30 октября. Такое решение было принято из-за похолодания, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение мэра города Виталия Кличко Telegram.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное значение которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", - написал он.

По его словам, для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева – одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.

Стандартная дата начала отопительного сезона в Украине – 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха - 8 градусов в течение трех дней с учетом прогноза.

В Киеве уже дали отопление в ряде школ, больниц и детсадов. Мэр Киева Виталий Кличко 16 октября заявил, что жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 15 октября заявил, что Украина почти завершила подготовку к отопительному сезону. По его словам, заготовленных на складах газа и угля должно хватить на зиму.