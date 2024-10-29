WSJ: США загрожує дефіцит ракет ППО, і не лише через Україну

У Пентагоні та профільних колах у США нібито наростає стурбованість загрозою дефіциту ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, які почали витрачатися швидше, аніж встигають виготовляти нові. Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

У статті розповідають, що через триваючу російсько-українську війну, конфлікт на Близькому Сході та місію захисту суден у Червоному морі від бойовиків-хуситів американські запаси ракет-перехоплювачів почали швидко вичерпуватися.

У Пентагоні нібито стурбовані, що склади порожніють швидше, ніж надходять ракети на заміну, і це загрожує значними проблемами для США у випадку, якщо війна почнеться ще й у Тихоокеанському регіоні.

Попри великі обсяги використання ППО в Україні, у статті акцентують на витратах перехоплювачів на Близькому Сході.

Неназвані посадовці кажуть, що з жовтня 2023 року, коли ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, було використано більше сотні найпоширеніших стандартних ракет.

Офіційно Пентагон не розкриває дані про наявні запаси, щоб супротивники США не могли використати цю інформацію у своїх цілях.

Наростити темпи виробництва непросто, оскільки це означає, що компаніям оборонпрому потрібно запускати нові потужності і наймати фахівців, а вони не квапляться інвестувати у розширення, не маючи впевненості, що великі замовлення будуть у довгостроковій перспективі.

Міністр у справах ВМС США Карлос Дель Торо у травні казав членам Конгресу, що закликає оборонпром нарощувати виробництво стандартних ракет, тому що їх дуже активно використовують на Близькому Сході.

Побоювання дефіциту нібито спонукали військове керівництво думати над альтернативами, у тому числі залученням інших компаній-виробників.

Аналітики й посадовці з оборонного сектора, з якими спілкувались для статті, кажуть, що зараз виробництво не встигає за темпами використання ракет.

Наприклад, виробник згаданих стандартних ракет RTX може робити їх максимум кількасот на рік, і на ці обсяги претендує не лише Пентагон, а й більше десятка союзників.

Викликом є і час виробництва, і велика вартість такої високотехнологічної ракети. Зазвичай американський флот вистрілює на кожну повітряну ціль дві ракети, щоб гарантовано збити її, а перехоплювач коштує мільйони доларів – суттєво дорожче за іранські ракети, які ними збивають.

"Це дійсно дуже дорогі боєприпаси, і їх вистрілюють по хуситському "сміттю". І щоб замінити кожну витрачену ракету, треба довгі місяці і багато грошей", – коментує неназваний посадовець з Конгресу.

Як відомо, після нападу Росії на Україну про посилення своєї ППО активно заговорили багато країн Європи, зокрема на "східному фланзі" НАТО.