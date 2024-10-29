WSJ: США грозит дефицит ракет ПВО, и не только из-за Украины

В Пентагоне и профильных кругах в США якобы нарастает обеспокоенность угрозой дефицита ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые начали расходоваться быстрее, чем успевают изготавливать новые. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, сообщает Европейская правда.

В статье рассказывают, что из-за продолжающейся российско-украинской войны, конфликта на Ближнем Востоке и миссии защиты судов в Красном море от боевиков-хуситов американские запасы ракет-перехватчиков начали быстро исчерпываться.

В Пентагоне якобы обеспокоены, что склады пустеют быстрее, чем поступают ракеты на замену, и это грозит значительными проблемами для США в случае, если война начнется еще и в Тихоокеанском регионе.

Несмотря на большие объемы использования ПВО в Украине, в статье акцентируют на расходах перехватчиков на Ближнем Востоке.

Неназванные чиновники говорят, что с октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, было использовано более сотни самых распространенных стандартных ракет.

Официально Пентагон не раскрывает данные об имеющихся запасах, чтобы противники США не могли использовать эту информацию в своих расчетах.

Нарастить темпы производства непросто, поскольку это означает, что компаниям оборонпрома нужно запускать новые мощности и нанимать специалистов, а они не торопятся инвестировать в расширение, не имея уверенности, что крупные заказы будут в долгосрочной перспективе.

Министр по делам ВМС США Карлос Дель Торо в мае говорил членам Конгресса, что призывает оборонпром наращивать производство стандартных ракет, потому что их очень активно используют на Ближнем Востоке.

Опасения дефицита якобы побудили военное руководство думать над альтернативами, в том числе привлечением других компаний-производителей.

Аналитики и чиновники из оборонного сектора, с которыми общались для статьи, говорят, что сейчас производство не успевает за темпами использования ракет.

Например, производитель упомянутых стандартных ракет RTX может делать их максимум несколько сотен в год, и на эти объемы претендует не только Пентагон, но и более десятка союзников.

Вызовом является и время производства, и большая стоимость такой высокотехнологичной ракеты. Обычно американский флот выстреливает на каждую воздушную цель две ракеты, чтобы гарантированно сбить ее, а перехватчик стоит миллионы долларов – существенно дороже иранских ракет, которые ими сбивают.

"Это действительно очень дорогие боеприпасы, и их выстреливают по хуситскому "мусору". И чтобы заменить каждую расходованную ракету, нужны долгие месяцы и много денег", – комментирует неназванный чиновник из Конгресса.

Как известно, после нападения России на Украину об усилении своей ПВО активно заговорили многие страны Европы, в частности на "восточном фланге" НАТО.