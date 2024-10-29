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ДСНС: У Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни

ДСНС: У Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зранку вівторка, 29 жовтня, у Вінницькій області стався витік аміаку з автоцистерни, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

Що відомо про витік аміаку у Вінницькій області

Згідно з інформацією рятувальників, витік безводного аміаку з запірного вентиля автоцистерни стався близько 9 години ранку неподалік села Ставки Піщанської громади Вінницької області.

У Вінницькій області стався витік небезпечної речовини: що відомо

Уточнюється, що надзвичайники оперативно вжили заходів для запобігання розповсюдженню хмари:

  • використали розпилені водні струмені
  • провели роботи з перекачування аміаку в порожню ємність
У Вінницькій області стався витік небезпечної речовини: що відомо
"Ситуація контрольована та не становить загрози життю й здоров'ю громадян", - підсумували у ДСНС.
У Вінницькій області стався витік небезпечної речовини: що відомо

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