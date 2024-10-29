ГСЧС: В Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны
Утром вторника, 29 октября, в Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
Что известно об утечке аммиака в Винницкой области
Согласно информации спасателей, утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны произошла около 9 часов утра недалеко от села Ставки Песчанской общины Винницкой области.
Уточняется, что чрезвычайники оперативно приняли меры по предотвращению распространения облака:
- использовали распыленные водные струи
- провели работы по перекачке аммиака в пустую емкость
"Ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан", - подытожили в ГСЧС.