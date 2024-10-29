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ГСЧС: В Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны

ГСЧС: В Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром вторника, 29 октября, в Винницкой области произошла утечка аммиака из автоцистерны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Что известно об утечке аммиака в Винницкой области

Согласно информации спасателей, утечка безводного аммиака из запорного вентиля автоцистерны произошла около 9 часов утра недалеко от села Ставки Песчанской общины Винницкой области.

В Винницкой области произошла утечка опасного вещества: что известно

Уточняется, что чрезвычайники оперативно приняли меры по предотвращению распространения облака:

  • использовали распыленные водные струи
  • провели работы по перекачке аммиака в пустую емкость
В Винницкой области произошла утечка опасного вещества: что известно
"Ситуация контролируемая и не представляет угрозы жизни и здоровью граждан", - подытожили в ГСЧС.
В Винницкой области произошла утечка опасного вещества: что известно

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