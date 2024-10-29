Лише 1,5% корупціонерів засудили до позбавленя волі

Майже 7 тисяч вироків корупціонерам було винесено від початку великої війни згідно з даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення НАЗК. Після тривалої перерви НАЗК поновило перевірку декларацій посадовців, й наразі прогнозується, що кількість вироків буде рости. Лише в 1,5% справ порушники отримали покарання у вигляді позбавлення волі. Найбільше притягають до відповідальності корупціонерів на Львівщині, Вінниччині та Одещині, повідомляє Опендатабот.

6 877 вироків корупціонерам було винесено від початку повномасштабної війни. Така кількість суттєва менша за період до війни. До порівняння, за цей час щороку виносилось по 2,5 тисяч вироків, тоді як у 2021 Реєстр корупціонерів поповнився на 6870 записів. Від початку року вже винесено 1758 вироків корупціонерам.

Така динаміка пов’язана з тим, що на початку великого вторгнення для посадовців подання декларацій було добровільним, відповідно, й не контролювалося НАЗК.

Топ статті, через які засуджують корупціонерів, цього року:

Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі — 663 вироки або 37.7% від загальної кількості. Це на третину менше, ніж торік. Несвоєчасне подання декларацій — 623 вироків або 35.4%. У порівнянні до минулого року таких порушень побільшало аж у 34 рази. У НАЗК зазначають, що дані про несвоєчасне подання декларацій почали надходити лише з квітня 2024 року, коли завершились одразу три кампанії декларування. Це десятки тисяч заяв, й наразі не всі є опрацьованими. Ймовірно, наступними роками ця цифра зросте та зрівняється з показниками до повномасштабного вторгнення. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, — 281 вирок або 16%. Це вдвічі менше, ніж торік.

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф — це 1 714 вироків. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі — це 27 вироків.

Цьогоріч найбільше порушників отримали вироки на Львівщині — 172 або 9.8% від усієї кількості. Трохи менше зловмисників було засуджено у Вінницькій області — 151 або 8.6%. Трійку лідерів закрила Одещина з показником 115 справ або 6.5%.

Варто зауважити, що кількість записів по регіонах скоріш відбиває процеси стабільної роботи судів, аніж реальну кількість та локалізацію корупціонерів.