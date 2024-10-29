Только 1,5% коррупционеров приговорили к лишению свободы

Почти 7 тысяч приговоров коррупционерам было вынесено с начала войны согласно данным Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения НАПК. После длительного перерыва НАПК возобновило проверку деклараций должностных лиц, и сейчас прогнозируется, что количество приговоров будет расти. Только в 1,5% дел нарушители получили наказание в виде лишения свободы. Больше всего привлекают к ответственности коррупционеров во Львовской, Винницкой и Одесской областях, сообщает Опендатабот.

6877 приговоров коррупционерам было вынесено с начала полномасштабной войны. Такое количество существенно меньше периода до войны. К сравнению, за это время ежегодно выносилось по 2,5 тысячи приговоров, тогда как в 2021 году Реестр коррупционеров пополнился на 6870 записей. С начала года уже вынесено 1758 приговоров коррупционерам.

Такая динамика связана с тем, что в начале большого вторжения для должностных лиц представление деклараций было добровольным, соответственно, и не контролировалось НАПК.

Топ статьи, по которым осуждают коррупционеров, в этом году:

Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - 663 приговора или 37.7% от общего количества. Это на треть меньше, чем в прошлом. Несвоевременная подача деклараций — 623 приговора или 35.4%. По сравнению с прошлым годом таких нарушений увеличилось аж в 34 раза. В НАПК отмечают, что данные о несвоевременном представлении деклараций начали поступать только с апреля 2024 года, когда завершились сразу три кампании декларирования. Это десятки тысяч заявлений, и сейчас не все проработаны. Вероятно, в следующие годы эта цифра возрастет и сравнится с показателями полномасштабного вторжения. Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов — 281 приговор или 16%. Это вдвое меньше, чем в прошлом.

В 98% случаев в этом году преступникам присудили штраф – это 1 714 приговоров. Только 1.5% осужденных получили наказание в виде лишения свободы – это 27 приговоров.

В этом году больше всего нарушителей получили приговоры на Львовщине - 172 или 9.8% от всего количества. Чуть меньше злоумышленников осуждено в Винницкой области — 151 или 8.6%. Тройку лидеров закрыла Одесчина с показателем 115 дел или 6.5%.

Следует отметить, что количество записей по регионам скорее отражает процессы стабильной работы судов, чем реальное количество и локализацию коррупционеров.