Україна домовилася про збільшення імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт

Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила максимально допустиму спроможність України та Молдови для імпорту електроенергії на 400 МВт - до 2,1 ГВт із 1 грудня. Про це йдеться в повідомленні ENTSO-E, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що після руйнування електростанцій в Україні та очікуваного дефіциту електроенергії взимку 2024-2025 років, оператори систем передачі континентальної Європи оцінили доцільність збільшення потужностей експорту електроенергії до України та Молдови. Проведені ними розрахунки дозволили збільшити ліміт на 400 МВт.

"Ліміт потужності у 2100 МВт буде застосовуватися з 1 грудня 2024 року. З березня 2025 року оператори ГТС зможуть щомісяця переглядати обмеження комерційної потужності між ЄС та Україною і Молдовою" , - йдеться у повідомленні.

Міністерство енергетики України у Фейсбуці зазначило, що українська енергосистема зможе залучати додатково 250 МВт аварійної допомоги.

"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими" , - прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомлялося, 16 березня 2022 року після трьох тижнів роботи в ізольованому режимі енергосистема України була синхронізована із Європейською мережею операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. 14 грудня 2023 року НЕК "Укренерго" стала повноправним членом ENTSO-E.

Синхронізація української та європейської електромереж дозволила зберегти для населення України доступ до електрики, а також отримувати надходження до бюджету за рахунок комерційного експорту електроенергії, коли виникав її надлишок. Обсяг імпорту електрики в Україну зріс на понад 94% порівняно з передвоєнним 2021 роком.