Украина договорилась об увеличении импорта электроэнергии из Европы до 2,1 ГВт

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила максимально допустимую способность Украины и Молдовы для импорта электроэнергии на 400 МВт – до 2,1 ГВт с 1 декабря. Об этом говорится в сообщении ENTSO-E, сообщает Укринформ.

Отмечается, что после разрушения электростанций в Украине и ожидаемого дефицита электроэнергии зимой 2024-2025 годов операторы систем передачи континентальной Европы оценили целесообразность увеличения мощностей экспорта электроэнергии в Украину и Молдову. Проведенные ими расчеты позволили увеличить предел на 400 МВт.

"Лимит мощности в 2100 МВт будет применяться с 1 декабря 2024 года. С марта 2025 операторы ГТС смогут ежемесячно пересматривать ограничения коммерческой мощности между ЕС и Украиной и Молдовой" , - говорится в сообщении.

Министерство энергетики Украины в Facebook отметило, что украинская энергосистема сможет привлекать дополнительно 250 МВт аварийной помощи.

"Это повысит устойчивость украинской энергосистемы в условиях преступных российских обстрелов и разрушений инфрастр уктуры. Благодарен европейским партнерам, в частности еврокомиссару Кадри Симсон за последовательную позицию и действенные шаги для поддержки нашей энергосистемы в преддверии зимы" , - прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

Как сообщалось, 16 марта 2022 после трех недель работы в изолированном режиме энергосистема Украины была синхронизирована с Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E. 14 декабря 2023 года НЭК "Укрэнерго" стала полноправным членом ENTSO-E.

Синхронизация украинской и европейской электросетей позволила сохранить для населения Украины доступ к электричеству, а также получать поступления в бюджет за счет коммерческого экспорта электроэнергии, когда возникал избыток. Объем импорта электричества в Украину вырос более чем на 94% по сравнению с предвоенным 2021 годом.