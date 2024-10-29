Уряд затвердив виплату 1 тисячі гривень: коли можна буде витратити кошти

Кабінет міністрів затвердив програму, за якою всі українці отримають 1 тисячу гривень. Кошти можна буде витратити протягом 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Наближається третя зима, яку ми будемо проходити в умовах повномасштабної війни. Держава готує комплексний пакет зимової підтримки родин" , - сказав він.

За його словами, перший крок уже ініційований президентом Володимиром Зеленським.

"Це програма зимової єПідтримки. Кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів" , - розповів Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що заявку можна буде подати через Дію протягом зими.