Кабмин утвердил выплату 1 тысячи гривен: когда можно будет потратить деньги

Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен. Деньги можно потратить в течение 2025 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей" , – сказал он.

По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским.

"Это программа зимней єПідтримки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров" , - рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через Дію в течение зимы.