Кабмин утвердил выплату 1 тысячи гривен: когда можно будет потратить деньги
Кабинет министров утвердил программу, согласно которой все украинцы получат 1 тысячу гривен. Деньги можно потратить в течение 2025 года, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
"Приближается третья зима, которую мы будем проходить в условиях полномасштабной войны. Государство готовит комплексный пакет зимней поддержки семей", – сказал он.
По его словам, первый шаг уже инициирован президентом Владимиром Зеленским.
"Это программа зимней єПідтримки. Каждый украинец и каждая украинка получат тысячу гривен для оплаты украинских услуг и некоторых украинских товаров", - рассказал Шмыгаль.
Премьер-министр сообщил, что заявку можно будет подать через Дію в течение зимы.
"Выплаты поступят на карту Национального кешбэка, и человек сможет потратить средства в течение 2025 года", - сказал он.