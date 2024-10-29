Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на три місяці

Верховна Рада ухвалила закон про затвердження указу Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 10 листопада на 90 діб, тобто до 7 лютого 2025 року. Про це написав народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє Укрінформ.

Він уточнив, що законодавчі акти "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№12151) підтримали 311 депутатів, а "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№12152) - 304.

Відповідно, строк дії воєнного стану в Україні продовжений до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі був запроваджений воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.

Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації парламент продовжував 12 разів.