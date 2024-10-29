Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на три месяца

Верховная Рада приняла закон об утверждении указа Президента о продлении в Украине срока действия военного положения с 10 ноября на 90 суток, то есть до 7 февраля 2025 года. Об этом написал народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Укринформ.

Он уточнил, что законодательные акты "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (№12151) поддержали 311 депутатов, а "Об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения общей мобилизации" (№12152) - 304.

Соответственно срок действия военного положения в Украине продлен до 7 февраля 2025 года.

Напомним, 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. В тот же день в государстве было введено военное положение и объявлено о проведении общей мобилизации – до 26 марта.

Впоследствии срок действия военного положения и проведение общей мобилизации парламент продлевал 12 раз.