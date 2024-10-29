У Києві посадовця ТЦК затримали на хабарі за отримання відстрочки від мобілізації

Столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру помічнику начальника з правової роботи одного з київських районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за грошову винагороду обіцяв допомогти уникнути адмінвідповідальності та отримати незаконну відстрочку від мобілізації. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва, повідомляє Укрінформ.

За даними правоохоронців, до ТЦК доставили чоловіка, який не став на військовий облік, не мав військово-облікових документів і відмовився проходити військово-лікарську комісію. Згідно з чинним законодавством, стосовно нього мали скласти адмінпротоколи, за статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за які той повинен був сплатити чималу суму штрафу. Натомість посадовець ТЦК запропонував йому за 25 тис. гривень посприяти непритягненою його до відповідальності. Крім того, за 4 тис. доларів обіцяв допомогти у постановці на військовий облік з подальшим отриманням незаконної відстрочки від мобілізації.

Правоохоронці задокументували отримання фігурантом 25 тис. грн неправомірної вигоди і затримали його під час отримання 4 тис. доларів.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 і ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди). Згідно з рішенням суду, на час слідства фігурант перебуватиме під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало трьох посадовців Голосіївського РТЦК та СП міста Києва та трьох цивільних, які організували схему незаконного ухилення від мобілізації військовозобов’язаними. Під час обшуків у них виявили 1,2 млн доларів готівкою та елітний автопарк.

За версією слідства, працівники РТЦК та голова військово-лікарської комісії району створили злочинну групу, що надавала "послуги" чоловікам, які хотіли ухилитися від мобілізації. Організував групу цивільний, який підшукував клієнтів, збирав необхідні документи та передавав їх до РТЦК.

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи та записи, які можуть свідчити про незаконне зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов’язаних.

Невдовзі суд у Києві обрав запобіжні заходи шістьом особам у справі про надання допомоги в ухиленні від мобілізації військовозобов'язаним. Серед фігурантів були працівники Голосіївського РТЦК та СП.