В Киеве чиновника ТЦК задержали на взятке за получение отсрочки от мобилизации

Столичные стражи порядка задержали и сообщили о подозрении помощнику начальника по правовой работе одного из киевских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за денежное вознаграждение обещал помочь избежать админответственности и получить незаконную отсрочку от мобилизации. Об этом идет речь в сообщении полиции Киева, сообщает Укринформ.

По данным правоохранителей, в ТЦК доставили мужчину, который не стал на военный учет, не имел военно-учетных документов и отказался проходить военно-врачебную комиссию. Согласно действующему законодательству, в отношении него должны составить админпротоколы по статьям 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за которые тот должен был уплатить немалую сумму штрафа. В то же время чиновник ТЦК предложил ему за 25 тыс. гривен помочь непривлеченной его к ответственности. Кроме того, за 4 тыс. долларов обещал помочь в постановке на военный учет с последующим получением незаконной отсрочки от мобилизации.

Правоохранители задокументировали получение фигурантом 25 тыс. грн неправомерной выгоды и задержали его при получении 4 тыс. долларов.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды). Согласно решению суда, на время следствия фигурант будет находиться под стражей. Ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, Государственное бюро расследований задержало трех должностных лиц Голосеевского РТЦК и СП города Киева и трех гражданских, организовавших схему незаконного уклонения от мобилизации военнообязанными. Во время обысков у них обнаружили 1,2 млн долларов наличными и элитный автопарк.

По версии следствия, работники РТЦК и глава военно-врачебной комиссии района создали преступную группу, предоставлявшую "услуги" мужчинам, которые хотели уклониться от мобилизации. Организовал гражданскую группу, который подыскивал клиентов, собирал необходимые документы и передавал их в РТЦК.

Во время обысков у фигурантов изъяты документы и записи, которые могут свидетельствовать о незаконном снятии с военного учета и уклонении от мобилизации тысяч военнообязанных.

Вскоре суд в Киеве избрал меры пресечения шести лицам по делу о предоставлении помощи в уклонении от мобилизации военнообязанным. Среди фигурантов находились работники Голосеевского РТЦК и СП.