ГУР: Росія кине на "м'ясні" штурми ув'язнених, хворих на гепатит

За даними української розвідки, російське військове керівництво вирішило сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С" та відправити на війну проти України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило ГУР МОУ.

Повідомляється, що відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Росії Андрія Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит засуджених затвердили спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С".

За даними ГУР, перед відправкою на фронт хворим в'язням у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".

"За оцінками російських вождів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до м’ясних штурмів на війні проти України тисячі зеків.

Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого Центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч "гепатитників" ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад зс рф відповідно).

Названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей".