ГУР: Россия бросит на "мясные" штурмы заключенных, больных гепатитом

По данным украинской разведки, российское военное руководство решило сформировать штурмовые подразделения из осужденных, больных гепатитом "В" и "С" и отправить на войну против Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило ГУР МОУ.

Сообщается, что соответствующий приказ министра обороны государства-агрессора России Андрея Белоусова №610, датированный 10 октября 2024 года, исключает гепатит С из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.

Для комплектования подразделений из больных гепатитом осужденных утвердили специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С".

Перед отправкой на фронт больным заключенным в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С".

"По оценкам российских вождей, их новое мобилизационное решение позволит привлечь к мясным штурмам на войне против Украины тысячи зэков.

Например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого Центрального военного округа ВС РФ насчитывается около 10 тысяч "гепатитчиков" - добровольное желание воевать из них изъявили около 15%.

Первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных зэков россияне формируют в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков (27-й и 15-й мотострелковых бригад ВС РФ соответственно).

Названные в честь гепатитов новосозданные российские штурмовые роты "В-С" планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей".