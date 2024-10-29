Кабмін спрямовує 18% "військового" ПДФО на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ

Уряд вніс зміни до постанови КМУ від 23 січня 2024 року, згідно з якими із жовтня по грудень цього року 18% податку на доходи військовослужбовців спрямовуватимуться на матеріально-технічне забезпечення військових частин Сил оборони України. Про це написав постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що з 1 жовтня по 31 грудня 2024 року 18% податку на доходи військовослужбовців, що зараховуються до спеціального фонду державного бюджету, скеровуються головним розпорядникам коштів сектору безпеки і оборони "для подальшого спрямування військовим частинам Збройних сил України, інших військових формувань на матеріально-технічне забезпечення".

Також урегульовано питання виділення у січні 2025 року на матеріально-технічне забезпечення військових частин залишків коштів спецфонду держбюджету, джерелом формування якого були надходження відповідної частини "військового" ПДФО.

Нагадаємо, у січні - вересні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 1,3 трлн грн, зокрема у вересні - 146,9 млрд грн.