Кабмин направляет 18% "военного" НДФЛ на материально-техническое обеспечение ВСУ

Правительство внесло изменения в постановление КМУ от 23 января 2024, согласно которым с октября по декабрь этого года 18% налога на доходы военнослужащих будут направляться на материально-техническое обеспечение воинских частей Сил обороны Украины. Об этом написал постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Укринформ.

Отмечается, что с 1 октября по 31 декабря 2024 года 18% налога на доходы военнослужащих, которые зачисляются в специальный фонд государственного бюджета, направляются главным распорядителям средств сектора безопасности и обороны "для дальнейшего направления воинским частям Вооруженных сил Украины, других военных формирований на материально-техническое снабжение".

Также урегулирован вопрос о выделении в январе 2025 года на материально-техническое обеспечение воинских частей остатков средств спецфонда госбюджета, источником формирования которого были поступления соответствующей части "военного" НДФЛ.

Напомним, в январе-сентябре 2024 года из госбюджета на сектор безопасности и обороны направлено 1,3 трлн грн, в том числе в сентябре - 146,9 млрд грн.