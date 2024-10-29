Рада ухвалила законопроєкт про удосконалення проведення медико-соціальної експертизи

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт 11225 щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи. Законопроєкт в цілому підтримали 284 депутати, написала нардеп Ірина Геращенко, повідомляє Лівий берег.

Вона зазначила, що законопроєкт модернізує процедуру медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) через:

можливість онлайн-участі осіб на засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності розглядати документи осіб для експертизи;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних і пришвидшення ухвалення рішень й прозорості.

Водночас, як зазначає Ірина Геращенко, виникає питання щодо майбутнього МСЕК, адже Зеленський заявив про їх ліквідацію з 1 січня 2025 року.

Нещодавно уряд затвердив план протидії корупції в МСЕК: рішення комісій перевірить спеціальна група.