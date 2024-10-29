Рада приняла законопроект об усовершенствовании проведения медико-социальной экспертизы

Сегодня, 29 октября, Верховная Рада в целом приняла законопроект 11225 об усовершенствовании процедур проведения медико-социальной экспертизы. Законопроект в целом поддержали 284 депутата, написала нардеп Ирина Геращенко, сообщает Левый берег.

Она отметила, что законопроект модернизирует процедуру медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) через:

возможность онлайн-участия лиц на заседаниях МСЭК, что уменьшит затраты времени и средств для пациентов;

изменения в порядке установления инвалидности: предлагается вместо личного присутствия рассматривать документы для экспертизы;

внесение информации о результатах МСЭК в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) для упрощения доступа врачей к данным и ускорения принятия решений и прозрачности.

В то же время, как отмечает Ирина Геращенко, возникает вопрос будущего МСЭК, ведь Зеленский заявил об их ликвидации с 1 января 2025 года.

Недавно правительство утвердило план противодействия коррупции в МСЭК: решение комиссий проверит специальная группа.