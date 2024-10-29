Бюджет витратить 120 млрд на спецпенсії, зокрема суддів й прокурорів

За 9 місяців 2024 року на спецпенсії держава витратила майже 88 млрд гривень, а до кінця року ця сума становитиме майже 120 мільярдів, повідомляє Економічна правда.

В Україні нараховується 6867 прокурорів-пенсіонерів, значна частина яких отримує пенсію, продовжуючи працювати на своїх посадах.

Крім прокурорів спеціальні пенсії від держави отримують ще й судді, колишні держслужбовці, правоохоронці та військові.

Відомо, що на початку 2023 року середній розмір пенсії прокурора був у 4,5 раза більший, ніж середня пенсія в Україні (21,5 тисячі гривень), а грошове утримання суддів – у 21 раз – 96 тисяч гривень.

Спеціальні умови виходу на пенсію передбачені і для осіб, постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Вони станом на початок 2023 року в середньому отримували 11,4 тисячі гривень.

Крім цього, пільги при виході на пенсію держава гарантує ще низці категорій осіб. Наприклад, для тих, хто працював на роботах зі шкідливими умовами праці.

Загалом в Україні за даними Мінсоцполітики нараховується 10,28 млн пенсіонерів, з яких спецпенсію за різними законами отримують 780,2 тисячі осіб.

Середня "звичайна" пенсія в України становила на початок 2023 року 4623 гривні.