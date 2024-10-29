Бюджет потратит 120 млрд на спецпенсии, в частности судей и прокуроров

За 9 месяцев 2024 года на спецпенсии государство потратило почти 88 млрд гривен, а до конца года эта сумма составит почти 120 миллиардов, сообщает Экономическая правда.

В Украине насчитывается 6867 прокуроров-пенсионеров, значительная часть которых получает пенсию, продолжая работать на своих должностях.

Кроме прокуроров специальные пенсии от государства получают еще и судьи, бывшие госслужащие, правоохранители и военные.

Известно, что в начале 2023 года средний размер пенсии прокурора был в 4,5 раза больше, чем средняя пенсия в Украине (21,5 тысячи гривен), а денежное содержание судей - в 21 раз - 96 тысяч гривен.

Специальные условия выхода на пенсию предусмотрены и для лиц, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Они по состоянию на начало 2023 года в среднем получали 11,4 тысячи гривен.

Кроме этого, льготы при выходе на пенсию государство гарантирует еще ряду категорий лиц. Например, для тех, кто работал на работах с вредными условиями труда.

Всего в Украине по данным Минсоцполитики насчитывается 10,28 млн пенсионеров, из которых спецпенсию по разным законам получают 780,2 тысячи человек.

Средняя "обычная" пенсия в Украине составляла на начало 2023 года 4623 гривны.