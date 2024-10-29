Вартість поставленої РФ зброї становить близько 25% економіки КНДР – ЗМІ

КНДР могла заробити на постачанні зброї Росії близько $5,5 млрд. Сума дорівнює приблизно чверті всієї економіки Північної Кореї. За оцінкою південнокорейського Центробанку, ВВП КНДР за 2023 рік становив $23,7 млрд. Про це пише The Moscow Times з посиланням на підрахунки німецького фонду Фрідріха Науманна, повідомляє Укрінформ.

У межах дослідження було вивчено звіти розвідслужб щодо витоку документів, а також вартість боєприпасів у більш ранніх угодах з продажу північнокорейської зброї.

КНДР не публікує жодної інформації щодо експорту зброї, що робить практично неможливим проведення детального аналізу. Південнокорейські спецслужби часто ґрунтують свої доповіді на супутникових знімках, за допомогою яких Сеул відстежує морські перевезення свого сусіда. Згідно з цими даними, насамперед КНДР постачає Росії артилерійські снаряди та ракети малої дальності.

У дослідженні Фонду наголошується, що доходи Пхеньяна від військової співпраці з Москвою можуть збільшитися "на сотні мільйонів доларів", якщо Росія задіє у війні проти України північнокорейські війська. Згідно з прогнозом, Кім Чен Ин навряд чи дасть Володимиру Путіну понад 20 тисяч солдатів, щоб не наражати на загрозу стабільність північнокорейського режиму, проте перекидання такої кількості військ навряд чи змінить хід війни на користь Росії. Цей крок може призвести до прямо протилежного результату — активізації підтримки України. Про це говорить і реакція Південної Кореї, яка почала розглядати постачання летальної зброї Києву, хоч досі обмежувалася гуманітарною допомогою.

У Фонді також вказали на зростання офіційної торгівлі між КНДР та Росією до $52,9 млн у першій половині цього року. Це на $18,5 млн більше, ніж за весь 2023 рік ($34,4 млн). Аналітики не виключають, що річний обсяг двосторонньої торгівлі може повернутися до рівня, який був до посилення санкцій проти Північної Кореї у 2017 році. Про поглиблення відносин свідчить і збільшення дипломатичних візитів між Москвою та Пхеньяном. Так, із січня відбулися вже 24 подібні зустрічі, хоча за останні три десятиліття їх було не більше як п'ять на рік.

Росія звертається до Північної Кореї насамперед через величезні потреби у боєприпасах, але є й інша причина. У фонді вважають, що Москва використовує свої відносини з Пхеньяном і, ймовірно, передає йому військові технології, щоб послабити єдність західних альянсів, зокрема Східної Азії. Росія прагне змінити геополітичний ландшафт на свою користь, створюючи виклики безпеці Південної Кореї та Японії. У цьому зв'язку автори дослідження рекомендують ЄС зміцнити підтримку країн-однодумців в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб вони могли краще протистояти шантажу Кремля.