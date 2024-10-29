Стоимость поставленного РФ оружия составляет около 25% экономики КНДР – СМИ

КНДР могла заработать на поставках оружия России около $5,5 млрд. Сумма равна примерно четверти всей экономики Северной Кореи. По оценке южнокорейского Центробанка ВВП КНДР за 2023 год составил $23,7 млрд. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на подсчеты немецкого фонда Фридриха Науманна, сообщает Укринформ.

В рамках исследования были изучены отчеты разведслужб по утечке документов, а также стоимость боеприпасов в более ранних соглашениях по продаже северокорейского оружия.

КНДР не публикует никакой информации по экспорту оружия, что делает практически невозможным проведение детального анализа. Южнокорейские спецслужбы часто основывают свои доклады на спутниковых снимках, с помощью которых Сеул отслеживает морские перевозки своего соседа. Согласно этим данным, прежде всего, КНДР поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности.

В исследовании Фонда отмечается, что доходы Пхеньяна от военного сотрудничества с Москвой могут увеличиться "на сотни миллионов долларов", если Россия задействует в войне против Украины северокорейские войска. Согласно прогнозу, Ким Чен Ын вряд ли даст Владимиру Путину более 20 тысяч солдат, чтобы не подвергать угрозе стабильность северокорейского режима, однако опрокидывание такого количества войск вряд ли изменит ход войны в пользу России. Этот шаг может привести к прямо противоположному результату – активизации поддержки Украины. Об этом говорит и реакция Южной Кореи, которая начала рассматривать поставки летального оружия Киеву, хотя до сих пор ограничивалась гуманитарной помощью.

В Фонде также отметили рост официальной торговли между КНДР и Россией до $52,9 млн в первой половине этого года. Это на $18,5 млн больше, чем за весь 2023 год ($34,4 млн). Аналитики не исключают, что годовой объем двусторонней торговли может вернуться на уровень, который был до усиления санкций против Северной Кореи в 2017 году. Об углублении отношений свидетельствует и увеличение дипломатических визитов между Москвой и Пхеньяном. Так, с января состоялись уже 24 подобных встречи, хотя за последние три десятилетия их было не более пяти в год.

Россия обращается в Северную Корею прежде всего из-за огромных потребностей в боеприпасах, но есть и другая причина. В фонде считают, что Москва использует свои отношения с Пхеньяном и предположительно передает ему военные технологии, чтобы ослабить единство западных альянсов, в частности Восточной Азии. Россия стремится изменить геополитический ландшафт в свою пользу, создавая вызовы безопасности Южной Кореи и Японии. В связи с этим авторы исследования рекомендуют ЕС укрепить поддержку стран-единомышленников в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы они могли лучше противостоять шантажу Кремля.