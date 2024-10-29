Росіяни вдарили ракетами по Одещині: загинула людина

Вдень 29 жовтня російські війська атакували Одеську область двома ракетами. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни застосували керовані авіаційними ракетами Х-31П, які запустили з винищувача Су-30 з акваторії Чорного моря. Кіпер зазначив, що ракети не досягли своїх цілей.

"На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря. Висловлюю щирі співчуття родині" , – повідомив очільник ОВА.

Він закликав жителів області перебувати у безпечних місцях під час повітряних тривог.