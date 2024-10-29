Россияне ударили ракетами по Одесчине: погиб человек

Днем 29 октября российские войска атаковали Одесскую область двумя ракетами. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне применили управляемые авиационными ракетами Х-31П, которые запустили из истребителя Су-30 из акватории Черного моря. Кипер отметил, что ракеты не достигли своих целей.

"К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря. Выражаю искренние соболезнования семье" , - сообщил глава ОВА.

Он призвал жителей области находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.