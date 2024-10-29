Кабмін запровадив мінімальні експортні ціни на агропродукцію
Кабінет міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, який передбачатиме встановлення мінімальних експортних цін на окремі види аграрної продукції. З посиланням на Мінекономіки, повідомляє Економічна правда.
За даними БЕБ та Державної податкової служби за неповні вісім місяців 2024 року було експортовано понад 5 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю понад 50 млрд грн з ознаками ризику неповернення валютної виручки.
"З метою мінімізації схем порушення законодавства України під час експорту окремих видів товарів, виведення значної частини економіки з тіні та збільшення надходжень до держбюджету уряд запроваджує режим експортного забезпечення на деякі категорії аграрної продукції", – розповів заступник міністра економіки – торговий представник Тарас Качка.