Кабмин ввел минимальные экспортные цены на агропродукцию

Кабинет министров на период действия военного положения ввел режим экспортного обеспечения, который будет предусматривать установление минимальных экспортных цен на отдельные виды аграрной продукции. ﻿Со ссылкой на Минэкономики, сообщает Экономическая правда.

По данным БЭБ и Государственной налоговой службы за неполные восемь месяцев 2024 года было экспортировано более 5 млн тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью более 50 млрд грн с признаками риска невозврата валютной выручки.