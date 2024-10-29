Рада остаточно ухвалила законопроєкт про угоди зі слідством

Сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 12039 про угоди зі слідством. Законопроєкт підтримали 263 народних обранці, написав нардеп Ярослав Железняк, повідомляє Лівий берег.

Як зазначив нардеп, цей текст підтримали і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Також законопроєкт відповідає міжнародним зобовʼязанням України.

Цей законопроєкт вводить нову статтю, яка дозволяє у випадку співпраці зі слідством через викриття співучасників та відшкодування шкоди призначати менший строк ув’язнення ніж вимагає кодекс. Наприклад 5 замість 8 років.

При цьому суд зможе визначити як додаткове покарання досить великий штраф:

за нетяжкі злочини: від 20 тис. до 120 тис. НМДГ

за тяжкі злочини: від 120 тис. до 6 млн. НМДГ.

за особливо тяжкі злочини: від 270 тис. до 12 млн. НМДГ

Також суд зможе в таких випадках конфіскувати майно фігуранта, якщо цей вид покарання буде узгоджено.

При цьому цей інструмент не можна буде застосовувати за загальним правилом до організаторів схем, за винятком випадку, що такий організатор викриє іншого організатора.

У випадку коли йдеться про злочини меншої тяжкості і якщо це не великі схеми без співучасників, то зменшене ув’язнення зможе отримати фігурант, який повністю відшкодовує збитки, сплачує штарф та може отримати додатково конфіскацію.

Як зазначив нардеп, закон треба підписати до 31 жовтня, щоб отримати гроші по Ukraine Facility Plan на 4 млрд євро.