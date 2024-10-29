Рада окончательно приняла законопроект о соглашениях со следствием

Сегодня, 29 октября, Верховная Рада приняла в целом законопроект 12039 о соглашениях со следствием. Законопроект поддержали 263 народных избранника, написал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Левый берег.

Как отметил нардеп, этот текст поддержали и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Также законопроект отвечает международным обязательствам Украины.

Этот законопроект вводит новую статью, позволяющую в случае сотрудничества со следствием из-за разоблачения соучастников и возмещения вреда назначать меньший срок заключения, чем требует кодекс. Например, 5 вместо 8 лет.

При этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно большой штраф:

за нетяжкие преступления: от 20 тыс. до 120 тыс. НМДГ

за тяжкие преступления: от 120 тыс. до 6 млн НМДГ.

за особо тяжкие преступления: от 270 тыс. до 12 млн. НМДГ

Также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован.

При этом этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем, за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора.

Если речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Как отметил нардеп, закон нужно подписать до 31 октября, чтобы получить деньги по Ukraine Facility Plan на 4 млрд евро.