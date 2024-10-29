Абітурієнти не проходитимуть ЗНО у 2025 році

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12053 про правила проведення державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2025 року, який передбачає проведення національного мультипредметного тесту замість Зовнішнього національного оцінювання. Відповідний законопроєкт підтримали 258 народних депутатів, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, у 2025 році відбір на навчання для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, ступеня молодшого спеціаліста та бакалавра буде здійснюватись за результатами вступних випробувань 2022-2025 років.

У 2025 році, як і в попередні роки, буде проводитись оцінювання у форматі Національного мультимедійного тесту.

В тест буде включено три обов’язкові предмети – «Українська мова», «Математика», «Історія України» – та один предмет на вибір: «Іноземна мова», «Біологія», «Географія», «Фізика», «Хімія», «Українська література».

Проведення Державної підсумкової атестації у 4, 9 та 11 класах не передбачено. Відповідно НМТ здаватимуть лише ті з випусників, хто вступає до закладів вищої освіти.



