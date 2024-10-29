Абитуриенты не будут проходить ВНО в 2025 году

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №12053 о правилах проведения государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2025 года, который предусматривает проведение национального мультипредметного теста вместо Внешнего национального оценивания. Соответствующий законопроект поддержали 258 народных депутатов, сообщает Зеркало недели.

Так, в 2025 году отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, степени младшего специалиста и бакалавра будет производиться по результатам вступительных экзаменов 2022-2025 годов.

В 2025 году, как и в предыдущие годы, будет проводиться оценка в формате Национального мультимедийного теста.

В тест будут включены три обязательных предмета – «Украинский язык», «Математика», «История Украины» – и один предмет на выбор: «Иностранный язык», «Биология», «География», «Физика», «Химия», "Украинская литература".

Проведение Государственной итоговой аттестации в 4, 9 и 11 классах не предусмотрено. Соответственно, НМТ будут сдавать только те из выпускников, которые поступают в заведения высшего образования.