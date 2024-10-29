Сили оборони вже атакували військових КНДР на Курщині - El Pais

ЗСУ нанесли удари по будівлях у Курській області Росії, де могли перебувати солдати з Північної Кореї.﻿ Про це іспанському виданню El Pais розповіло анонімне джерело у Держприкордонслужбі України, повідомляє Ділова столиця.

Джерело журналістів заявило, що Силі оборони вже били по точці дислокації північнокорейських солдатів у Курській області. Якихось відео- чи фотодоказів цієї заяви, даних про місцевість, видання не публикувало.

Водночас воно контактувало з бійцями ЗСУ, які тримають позиції на російській території. Військові заявили, що поки що не можуть візуально підтвердити, що бійці КНДР справді прибули на фронт і долучилися до бойових дій.

"Жоден із піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті" , — написало видання.

У статті також підсумували відкриті дані щодо прибуття на фронт поповнення, про яке президент РФ Володимир Путін міг домовитися з лідером КНДР Кім Чен Іном. Зокрема, згідно з даними ГУР та західних розвідок, ЗС РФ отримали 10 тис. солдатів.

Половина від 10 тис. вже перебуває під Курськом, причому для їх перевезення використали цивільні вантажівки. П'ятитисячне військо КНДР, ймовірно, вже підсилило 40-тисячні сили Москви у Курській області. Нові частини приєдналися до 810-ї російської морської піхотної бригади, свідчать про перехоплення українських спецслужб, на які посилається El Pais.

Співрозмовники західних ЗМІ з 95 бригади ЗСУ зауважили, що під Курськом північнокорейці навряд чи допоможуть підрозділам РФ, які складаються з новобранців.