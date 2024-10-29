ВСУ нанесли удары по зданиям в Курской области России, где могли находиться солдаты из Северной Кореи.﻿ Об этом испанскому изданию El Pais рассказал анонимный источник в Госпогранслужбе Украины, сообщает Деловая столица.

Источник журналистов заявил, что Силы обороны уже избивали по точке дислокации северокорейских солдат в Курской области. Каких-либо видеодоказательств этого заявления, данных о местности, издание не публиковало.

В то же время, оно контактировало с бойцами ВСУ, которые держат позиции на российской территории. Военные заявили, что пока не могут визуально подтвердить, что бойцы КНДР действительно прибыли на фронт и присоединились к боевым действиям.

"Ни одно из пехотных подразделений, воюющих в Курске, с которыми консультируется газета, не имели визуальных доказательств того, что северокорейские солдаты воюют на фронте" , — написало издание.

В статье также подытожили открытые данные по прибытию на фронт пополнения, о котором президент РФ Владимир Путин мог договориться с лидером КНДР Ким Чен Ином. В частности, согласно данным ГУР и западных разведок, ВС РФ получили 10 тыс. солдат.

Половина от 10 тыс. уже находится под Курском, причем для их перевозки использовали гражданские грузовики. Пятитысячное войско КНДР, вероятно, уже усилило 40-тысячные силы Москвы в Курской области. Новые части присоединились к 810-й российской морской пехотной бригаде, свидетельствуют о перехвате украинских спецслужб, на которые ссылается El Pais.

Собеседники западных СМИ из 95 бригады ВСУ отметили, что под Курском северокорейцы вряд ли помогут подразделениям РФ, состоящим из новобранцев.