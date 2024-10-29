Міноборони дозволило Силам безпілотних систем самостійно закуповувати дрони та РЕБи

Кабінет Міністрів включив Командування Сил безпілотних систем (СБС) до списку державних замовників дронів та засобів радіоелектронної боротьби, які закуповуються через Міністерство оборони та Держспецзв'язку. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Новое время.

За словами міністра, це рішення дозволить швидше і ефективніше зміцнювати можливості цього виду військ на суші, в повітрі та на морі.

«Продовжуємо масштабувати Сили безпілотних систем — унікальний рід військ, якого немає в жодній армії світу. Особливо важливо, що тепер СБС зможуть оперативно формувати потреби фронту у сфері безпілотних систем та протидії ворожим дронам» , — додав Умєров.



